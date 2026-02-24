Che i tifosi dell'Inter credessero nella rimonta contro il Bodo/Glimt è trstimoniato dall'ampia presenza di pubblico al Meazza per la partita di ritorno del playoff di Champions League. Nello specifico, come comunicato dal club, l'impianto stasera ospita 70.441 spettatori, di cui 3.127 nel settore ospiti.

Data: Mar 24 febbraio 2026
Autore: Redazione FcInterNews.it
