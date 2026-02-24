Dopo l'amara eliminazione dalla Champions League, Luis Henrique si presenta nella mixed zone di San Siro dopo il ko contro il Bodo/Glimt davanti ai microfoni dei cronisti presenti, compresa l'inviata di FcInterNews.it: "Gioco prevedibile? Penso di no, abbiamo fatto di tutto per vincere. È mancato il gol che è la cosa più importante".

A volte manca velocità, cosa ne pensi?

"Oggi c'era un avversario che ha lavorato bene per non subire gol e oggi ha fatto quello. Non abbiamo avuto la fortuna di fare gol, che è la cosa più importante".

Avete 'scelto' il campionato o è una stupidaggine?

"Per me no, giochiamo per vincere tutto ma il calcio è così. Adesso dobbiamo guardare il campionato e fare di tutto per vincere".

Avete sottovalutato il Bodo in queste partite?

"No, noi mai".