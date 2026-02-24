Grande delusione in casa Inter con i nerazzurri che salutano la Champions League nel doppio confronto con il Bodo/Glimt. A Inter TV è il difensore Yann Bisseck a commentare a calco il ko subito dai nerazzurri a San Siro dopo quello dell’andata in Norvegia:

“Ci è mancata fortuna, la palla non voleva entrare. Loro hanno fatto quello che avevano fare e posso fare solo i complimenti a loro. Non sono soddisfatto ma faccio i complimenti alla mia squadra, abbiamo provato in tutti i modi a ribaltare ma non siamo riusciti, abbiamo provato comunque a stare in partita fino alla fine. C’è delusione, ma domani è un altro giorno, abbiamo ancora due competizioni dove vogliamo vincere due trofei e faremo di tutto per riuscirci”.