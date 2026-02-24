Anche l’esterno Luis Henrique commenta a Inter TV la cocente eliminazione subita in Champions League contro il Bodo/Glimt: “Abbiamo fatto di tutto per fare gol contro una squadra che lavora forte, lo abbiamo fatto anche noi ma non abbiamo avuto la fortuna di fare gol. Ora dobbiamo guardare al campionato che è la cosa più importante. Dobbiamo fare di tutto per vincere e per continuare a fare bene nelle altre due competizioni”.