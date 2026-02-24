Cosa è mancato per passare il turno? Comincia rispondendo a questa domanda l'intervista di Cristian Chivu con Sky Sport dopo l'eliminazione dalla Champions League dell'Inter per mano del Bodo/Glimt: "Abbiamo provato in tutti i modi, contro una squadra ben organizzata in blocco basso che aveva dieci giocatori sotto la linea della palla. Non siamo riusciti a sbloccarla e loro sono entrati in una situazione di comfort mentale. Non ho niente da rimproverare ai ragazzi che ci hanno provato in tutti i modi con le energie che avevamo, loro ne avevano di più soprattutto nel secondo tempo. Però abbiamo dato tutto, cercando di sbloccarla nel primo tempo. Nella ripresa loro sono riusciti a creare qualcosa e ci hanno fatto due gol. C'è tanta amarezza perché abbiamo cercato di passare il turno, ma loro purtroppo avevano più energia. Il Bodo è una squadra organizzata che è venuta qua a fare quello che doveva fare con determinazione. Dobbiamo fare loro i complimenti, hanno meritato di passare il turno".
Una valutazione complessiva della Champions.
"L'obiettivo è essere competitivi, lo abbiamo sempre dichiarato. Non volevamo pensare a cose che non possiamo controllare, troppo lontane. Purtroppo in Champions non siamo riusciti a essere competitivi. Abbiamo iniziato bene vincendo quattro gare di fila, poi abbiamo perso qualche punto nonostante delle buone prestazioni. Si sa che in Champions il livello è alto e se non riesci a trovare concretezza trovi avversari che ti puniscono al primo errore".
Sono mancati i cambi di gioco, non hai pensato di invertire Barella e Zielinski?
"Abbiamo forzato le giocate quando guadagnavamo campo, ho chiesto anche all'intervallo di avere più pazienza per destabilizzare il 4-4-2 denso e organizzato del Bodo. Abbiamo cercato qualche tiro, in area ci sono state delle situazioni importanti ma non abbiamo trovato lo smarcamento giusto. Abbiamo avuto tanti corner a favore, mi sembra 16. Con più lucidità potevamo sbloccarla nel primo tempo. Ci abbiamo provato in tutti i modi con tutti nostri limiti e pregi. Peccato perché forse se avessimo segnato l'1-0, saremmo riusciti a metterli più sotto pressione".
Per un'ora avete giocato meglio del Bodo, ma non si è vista la scintilla del 'tutto o niente'.
"Le energie sono difficili da trovare quando giochi ogni tre giorni, probabilmente potevamo attaccare meglio l'area avversaria. Ma non ho nulla da rimproverare ai ragazzi, forse dovevamo sbloccarla subito. E' stato difficile attaccare una squadra con dieci uomini dietro la linea della palla, c'è amarezza perché ci tenevamo a passare il turno. Avevamo questo obiettivo sapendo che non era facile con un Bodo che aveva più energia e due gol di vantaggio acquisiti all'andata. Si va avanti voltando pagina, la Champions League è questa e bisogna dare merito all'avversario".
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Altre notizie - In Primo Piano
Altre notizie
- 00:37 videoInter-Bodo 1-2, Tramontana: “Ci abbiamo provato, ma poca fame. C’è delusione ma…”
- 00:10 Inter-Bodo/Glimt, la moviola - Hogh-Barella, non c'è rigore. Tocco di mano in area di Sjøvold non punibile
- 00:04 Chivu in conferenza: "Bisogna rendere merito agli avversari. Serie A altra storia, col Genoa gara importante"
- 00:00 Bodo Star, ma nessuna vergogna
- 23:53 Bodo/Glimt, Knutsen in conferenza: "Abbiamo fatto la storia dello sport norvegese. Chivu uomo fantastico"
- 23:48 Luis Henrique a Sky: "Stasera siamo stati sfortunati. Ora dobbiamo fare di tutto per vincere il campionato"
- 23:47 videoLuis Henrique in mixed: "È mancato solo il gol, non abbiamo mai sottovalutato il Bodo/Glimt"
- 23:40 Chivu a Sky: "In Champions non siamo riusciti a essere competitivi. C'è tanta amarezza, ma non posso rimproverare nulla alla squadra"
- 23:28 Bodo/Glimt, Hauge a Sky: "È stato incredibile. L'Inter è una squadra fantastica, siamo orgogliosi"
- 23:27 Luis Henrique a ITV: "Abbiamo fatto di tutto per fare gol, è mancata fortuna. Ora testa al campionato"
- 23:21 Bisseck a ITV: "La palla non voleva entrare. C'è delusione, ma abbiamo altre due competizioni e vogliamo vincerle"
- 23:06 Barella a Sky: "La delusione c'è, non ci nascondiamo. Scudetto obiettivo da inizio anno". Poi cita Inter-Liverpool
- 23:03 Inter-Bodo/Glimt, chi è stato il migliore? Cliccate e votate
- 23:00 Inter-Bodo/Glimt, Fischio Finale - Norvegesi arcigni anche a San Siro: Inter fuori dall'Europa. L'unica grande gioia la regala Dumfries
- 22:57 Inter-Bodo/Glimt, le pagelle - Akanji stordito, Barella senza energia. Zielinski di spessore
- 22:57 Bodo nell'acqua: Inter battuta 2-1 anche al ritorno, norvegesi agli ottavi di UCL. Addio all'Europa senza gloria
- 22:55 Rivivi la diretta! Il POST PARTITA di INTER-BODO GLIMT: COMMENTI e PAGELLE. Collegamento LIVE da SAN SIRO
- 22:00 La fiducia dei tifosi nella rimonta nerazzurra: oltre 70.400 spettatori per Inter-Bodo/Glimt
- 20:51 Ronaldo: "I tifosi dell'Inter sono importanti per me, bello ricevere questo affetto". Vieri: "Pio e Thuram sono molto bravi"
- 20:36 Marotta: "Pre-accordo tra Inter e Simeone? Fake news, siamo straordinariamente contenti di Chivu"
- 20:12 Chivu a Sky: "Rimonta? È tutto fattibile, sta a noi e alla nostra determinazione. Frattesi è un valore aggiunto"
- 19:57 Darmian a ITV: "Testa o gambe? Entrambe. Ci proveremo con il gruppo e con San Siro"
- 19:56 Darmian a Sky: "Gol da trovare il prima possibile, ma non deve essere un'ossessione"
- 19:48 Bowen: "Inter femminile grande gruppo. E abbiamo una motivazione in più"
- 19:34 Sky - Inter-Bodo/Glimt, possibile novità dell'ultima ora: Frattesi verso il sorpasso su Mkhitaryan
- 19:20 Sneijder denuncia: "Quattromila minacce di morte dall'Argentina per aver parlato di Prestianni-Vinicius"
- 19:05 Stromberg: "L'Inter vincerà il campionato. E per me Juve e Napoli finiranno fuori dalla Champions"
- 18:51 Quel fine dicitore di Cristian Chivu parla in italiano, ma sa ironizzare pure in inglese: un genio!
- 18:37 Inter, statistiche incoraggianti in Champions nelle ultime sette sfide a eliminazione diretta
- 18:23 Marotta, 'Premio della letteratura sportiva' prima della Champions: "I valori dello sport sono tanti e tutti positivi"
- 18:09 Lecce-Inter, Dimarco sugli scudi. Zielinski opera il sorpasso in vetta
- 17:56 Achraf Hakimi andrà a processo per stupro. Lui si difende: "La verità emergerà pubblicamente"
- 17:42 Juventus in difficoltà, l'analisi di Kelly: "Non è sicuramente la partita con l'Inter che ha causato questi problemi"
- 17:27 Rampulla: "Inter nettamente più forte, sono sicuro che passerà. Non c'è paragone con il Bodo"
- 17:13 Youth League - Gli Up&Down di Inter-Real Betis: Iddrissou travolgente, Mancuso decisivo
- 17:10 Gianfelice Facchetti risponde a Giletti: "Un'associazione a delinquere muoveva i fili del calcio e mio padre non ne faceva parte"
- 16:58 videoYouth League, Iddrissou: "La tripletta un'emozione folle. Per me è un gran momento, ma devo restare lucido"
- 16:46 videoYouth League, Carbone: "Approccio devastante e reazione incredibile. Vittoria che vale doppio"
- 16:29 Coppa Italia, tutto esaurito impossibile per Como-Inter a causa delle disposizioni del Viminale
- 16:17 Giudice Sportivo - Bastoni squalificato dopo il giallo di Lecce: salta il Genoa. Prima sanzione per De Vrij
- 16:03 Ale Stankovic: "Chivu è importante. Sono nato all'Inter, voglio tornarci e loro sanno come la penso"
- 16:02 Youth League - L'Inter non muore mai: enorme vittoria contro il Betis (5-3) e nerazzurri ai quarti di finale
- 15:46 Lautaro testimonia la sua "ricarica per tornare più forte", il solito Thuram...
- 15:32 Novellino sentenzia: "L'Inter ha le mani sullo scudetto. Vi dico i problemi di Milan e Napoli"
- 15:18 Bonolis: "Bastoni ha simulato come si vede decine di volte in una partita. Mi stupisce l'operato del VAR"
- 15:03 A. Paganin: "Inter superiore al Bodo, rimonta alla portata. I nerazzurri sono i più attrezzati"
- 14:49 Il Barcellona non molla l'obiettivo Bastoni. Ma l'operazione resta altamente complicata: due i motivi
- 14:34 Condò: "Bodo entusiasta, ma ora ha qualcosa da perdere. E rispetto all'andata..."
- 14:07 Buffon: "Esposito si prepara per essere protagonista. Fossi stato l'Inter il rischio su di lui lo avrei preso"
- 13:53 SM - Ritorno col Bodo ancora senza Calhanoglu. Chivu si affida a Zielinski ma sulle mezzali tornano i veterani
- 13:38 Il Como perde Baturina: lesione alla caviglia, sarà out anche per l'andata di Coppa Italia con l'Inter
- 13:23 videoAndersen, pres. Bodo/Glimt: "Stasera grande sfida. Siamo gli underdog, ma vogliamo fare bene"
- 13:10 TS - McKennie, niente addio alla Juventus: a un passo l'accordo per il prolungamento
- 12:56 Zanchetta: "Ecco i miei tre punti di forza. Papà ex calciatore? Mi ha aiutato per..."
- 12:41 Bodo/Glimt, Bjørkan: "Stasera con l'Inter sarà una battaglia, loro ci metteranno volontà ed energia"
- 12:27 Youth League, c'è Inter-Betis. Il tecnico andaluso Barrero: "Vedremo un grande spettacolo"
- 12:20 videoOrgogliosi e ottimisti: i tifosi del Bodo/Glimt credono nell'impresa
- 12:14 Parterre de roi questa sera a San Siro per Inter-Bodo/Glimt: attesi Ronaldo e Pep Guardiola
- 12:00 Da SANREMO a SAN...SIRO, il FESTIVAL della RIMONTA: le ULTIME verso INTER-BODO. E ora la CHAMPIONS...
- 11:45 Il Mattino - Parte la crociata di De Laurentiis: il patron del Napoli spinge per il VAR a chiamata
- 11:30 Trevisani: "Corsa Scudetto finita? No. Ma il Milan tifi Inter in Champions perché..."
- 11:16 CdS - Inter, rimonte storiche: l'ultima 15 anni fa con il Bayern Monaco
- 11:02 CdS - Sintetico e vergogna: tra Inter e Bodo/Glimt si alza la temperatura
- 10:48 GdS - L'Inter ha una missione e si affida ai... Fantastici 4
- 10:34 Darmian: "Ho ancora entusiasmo e adrenalina. Tre qualità che prenderei da Bastoni, Acerbi e Lautaro"
- 10:20 Montella: "Inter-Juve e Gala-Juve condizionate dai rossi. Su Bastoni-Kalulu dico che..."
- 10:06 TS - Rimonta Inter, i nerazzurri si attaccano ai numeri. Thuram prova a spezzare un lungo digiuno
- 09:52 L'incornata di Serena: "Botteri su Bastoni? Superficialità e faciloneria, spero non tratti così le notizie dal mondo"
- 09:38 TS - Inter-Bodo/Glimt, dubbi per l'out di destra: Darmian insidia Luis Henrique e ci sono altre due variabili
- 09:24 TS - Simeone-Inter? Macché. A fine anno c'è il rinnovo per Chivu: i termini dell'accordo