Esordio col botto per Mehdi Taremi con la nuova maglia dell'Olympiacos. L'attaccante iraniano si mette in fretta alle spalle le delusioni dell'annata con l'Inter e al suo debutto con la squadra del Pireo lascia subito il segno nel 5-0 al Panserraikos, nel quale Taremi firma due reti e propizia anche un calcio di rigore nel giro di appena venti minuti.

Questo il commento del suo nuovo allenatore José Luis Mendilibar: "Lui e Daniel Podence sono entrati in campo quando il vento era favorevole e quando l'avversario aveva sostanzialmente rinunciato al gioco. Naturalmente, hanno fatto tutto bene".