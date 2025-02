Un arbitro straniero per il derby infuocato tra Galatasaray e Fenerbache in programma lunedì. La Federcalcio turca ha deciso così e nelle prossime ore verrà ufficializzata la scelta,, dettata dalle numerose polemiche arbitrali che hanno travolto il calcio turco.

Tra gli episodi più clamorosi sicuramente l'abbandono del campo da parte dell’Adana Demirspor contro il Galatasaray dopo un rigore concesso in favore dei padroni di casa. In palio ci sono tre punti pesantissimi per la lotta scudetto.

"Per porre fine alle polemiche e non mettere in una posizione difficile i nostri amici arbitri, a dirigere questa partita sarà un arbitro straniero", ha confermato il presidente della federcalcio turca, Ibrahim Haciosmanoglu.