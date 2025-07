Il River Plate crede in Facundo Colidio e pensa di blindarlo con una clausola rescissoria da triplica cifra, come fatto per altri giocatori della rosa. Stando a quanto riporta l'emittente argentina TNT Sports, infatti, l'attaccante classe 2000 ex Inter verrà 'protetto' da una clausola da 100 milioni di dollari, come già successo per Sebastian Dadin, Alex Woiski e Lautaro Rivero.