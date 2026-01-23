Dal Bologna alla Fiorentina. Giovanni Fabbian ha scelto questo percorso per proseguire la sua carriera e oggi spiega i motivi della sua decisione mentre si presenta ufficialmente come nuovo giocatore viola in conferenza: "Mi ha convinto il progetto di un grande club con una grande storia. Voglio mettermi a disposizione fin da subito per riportare la Fiorentina dove merita. Darò il mio meglio", assicura l'ex Inter.

"Ho fatto la mezzala e il trequartista, mi piace molto inserirmi in area e sono pronto per giocare ovunque - aggiunge Fabbian in un altro passaggio della chiacchierata con la stampa -. Sono ancora giovane, ho margini di miglioramento. Tutti devono ambire alla Nazionale ma adesso la mia testa è qui e voglio raggiungere i traguardi con la Fiorentina".