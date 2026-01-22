Dopo gli ultimi scontri fra ultras dei giorni scorsi che hanno portato al divieto di trasferte per tifosi di Fiorentina e Roma, si sono riaccesi i riflettori sulla questione 'sicurezza negli stadi', già ampiamente discussa di recente. Severa la risposta del Governo che ha deciso di alzare le misure di sicurezza e inasprire i controlli durante gli eventi sportivi. A renderlo noto è Il Messaggero, che nell'edizione odierna ha reso nota l'iniziativa del Ministero dell’Interno guidato dal Ministro Matteo Piantedosi di attuare "una serie di direttive per consentire un maggior controllo: dall’introduzione di una control room all’istallazione di telecamere per ogni tornello, predisposte al riconoscimento facciale qualora si verificassero disordini dentro lo stadio. Ma non solo, a cambiare saranno anche le curve.

Nelle curve ci saranno "un massimo di 10mila posti a sedere, con punti di pronto soccorso e strutture organizzative che integreranno steward, Forze dell’ordine e vigili del fuoco" per consentire la riduzione significativa del numero di 'tifosi caldi': "Questo punto in particolare sarà la base per la sicurezza di ogni impianto che voglia entrare nella lista che la FIGC dovrà presentare alla UEFA entro il mese di ottobre per gli Europei 2032" si legge su Calcio e Finanza che riporta la notizia. Particolare attenzione sarà dedicata alla videosorveglianza, specie per gli impianti con capienza superiore a 10mila spettatori, dove verranno istallate le 'control room', ovvero "impianti televisivi a circuito chiuso che consentiranno l’osservazione della zona spettatori e dell’area di servizio annessa allo stadio. Al prefetto la 'facoltà' di adottare questi dispositivi anche in altri impianti in cui 'se ne ravvisi la necessità'". Prevista anche l'implementazione di una telecamera in ogni tornello così da poter riprendere il volto dei singoli tifosi al momento dell’ingresso, "auspicabilmente con un meccanismo di sincronizzazione tra lettura del biglietto e foto".

Altro punto cruciale sarà l'innalzamento delle misure di sicurezza atte a garantire la massima capienza di 10mila spettatori per settore, che a sua volta sarà organizzato in modo tale da creare una divisione netta per evitare che tifosi di tifoserie diverse vengano in contatto tra loro. Un altro aspetto fondamentale è quello che riguarda le norme antincendio.