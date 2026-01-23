Nel corso della puntata di ieri di 'Viva El Futbol', Nicola Ventola ha commentato così la voce di mercato che vedrebbe l'Inter interessata a ingaggiare Dibu Martinez per sostituire Yann Sommer nella prossima stagione: "L'Inter deve puntare a un portiere che non abbia l'età di Dibu Martinez, con tutto il rispetto. Devi prendere uno come Vicario investendo dei soldi. Si parla sempre di prendere i parametri zero, ma prenderei uno tipo Caprile", le parole dell'ex attaccante. 

Data: Ven 23 gennaio 2026 alle 15:05
Autore: Mattia Zangari
