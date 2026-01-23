Lo staff tecnico del Pisa, guidato da Alberto Gilardino, ha ufficializzato l’elenco dei calciatori a disposizione per il match contro l’Inter, in programma questa sera (ore 20.45) allo Stadio Meazza.Tra i 24 a disposizione dei toscani c'è Akinsanmiro, di rientro dalla Coppa d'Africa, e il nuovo acquisto Loyola. Ecco la lista:

ROSEN BOZHINOV – SAMUELE ANGORI – ANTONIO CARACCIOLO – SIMONE CANESTRELLI – MARIUS MARIN – MEHDI LERIS – MALTHE HOJHOLT – HENRIK MEISTER – MATTEO TRAMONI – NICOLAS ANDRADE – EBENEZER AKINSANMIRO – IDRISSA TOURE’ – LOUIS THOMAS BUFFON – RAFIU DUROSINMI – TOMAS ESTEVES – MICHEL AEBISCHER – SIMONE SCUFFET – FRANCESCO COPPOLA – STEFANO MOREO – ARTURO CALABRESI – TOMMASO GUIZZO – FELIPE LOYOLA – GABRIELE PICCININI – LUCAS LORRAN. 

Sezione: L'avversario / Data: Ven 23 gennaio 2026 alle 14:23
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Print