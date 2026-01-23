La stagione 2024/25 per Lautaro aveva parlato chiaro: benissimo in Champions con 9 gol, così così in campionato con 12 reti su 31 partite. Quest'anno il capitano nerazzurro, invece, è di nuovo in testa alla classifica dei marcatori della Serie A avendo messo a referto già 11 segnature.

E - come sottolinea la Gazzetta dello Sport - stasera contro il Pisa ha l’occasione di eguagliare lo score della scorsa stagione ma in appena 22 partite. "Tra l’altro, il Toro ha segnato 16 gol nelle sue ultime 20 sfide contro squadre neopromosse in A, inclusa una doppietta contro il Pisa del 30 novembre", sottolinea la rosea.