Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex calciatore David Di Michele ha parlato così di diversi temi legati al calcio italiano: "Sommer contestato dai tifosi? Si ricorda purtroppo solo l'aspetto negativo, e dei portieri ci si ricorda il gol preso. In Italia siamo molto esasperati".

Champions, chi può arrivare più lontano tra le italiane?

"L'Inter ha la rosa più ampia per andare avanti, la Juve è in crescita. Vincere una partita come quella col Benfica ti dà grandissimo entusiasmo. Il Napoli ha troppe assenze, rosa corta. Conte soffrirà l'Europa ma le assenze incidono. L'Atalanta pecca di inesperienza e deve ancora trovare una sua identità".