La crescita di Pio Esposito è ormai verticale. Lo dimostrano, come riporta Tuttosport, le indiscrezioni sulla formazione di oggi per Inter-Pisa: il dubbio è chi gli giocherà a fianco, ma lui ci sarà. Favorito è Lautaro Martinez, a cui Esposito ha già fornito quattro assist.

Le prestazioni del ragazzo campano stanno mettendo sale sulla coda di Thuram, si legge, perché è vero che l'ultimo gol del francese non è lontanissimo nel tempo (7 gennaio a Parma), ma è anche vero che Esposito sta riducendo il gap rispetto alla concorrenza. Per ora, in termini realizzativi, è ancora lontano da Thuram, che ha segnato un gol ogni 133 minuti contro uno ogni 268 dell'italiano.