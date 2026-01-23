Prima della riunione tecnica durate la qiale Cristian Chivu comunicherà l'11 titolare alla squadra, a poche ore da Inter-Pisa, Sky Sport prova a ipotizzare le possibile scelte di formazione del tecnico romeno. Secondo l'emittente, potrebbe riposare Alessandro Bastoni, con Carlos Augusto a sostituirlo nel ruolo di braccetto, mentre Henrikh Mkhitaryan potrebbe far rifiatare Piotr Zielinski a centrocampo. In attacco, la coppia che appare favorita è quella formata da Lautaro Martinez e Francesco Pio Esposito, con Marcus Thuram che andrebbe, almeno inizialmente, in panchina. 

Sezione: Focus / Data: Ven 23 gennaio 2026 alle 13:40
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Mattia Zangari
autore
Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.
Print