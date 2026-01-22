Il nome di Dan Ndoye torna al centro delle voci di mercato. Nonostante sia arrivato al Nottingham Forest appena qualche mese fa, il laterale svizzero potrebbe già interrompere la sua avventura in Inghilterra. Questo, almeno, quanto risulta all'emittente elvetica RSI che accosta l'ex Bologna anche all'Inter, come noto alla ricerca di un esterno a causa dell'infortunio di Denzel Dumfries.

Come si legge sul sito di RSI, "il vodese è infatti finito sul taccuino di Inter e Atletico Madrid e la sua partenza, a cui il club al momento si oppone, potrebbe essere agevolata dall’acquisto da parte del Forest di Lucca (pur se solamente in prestito) in provenienza dal Napoli".