La sconfitta con l'Arsenal di martedì sera ha praticamente precluso all'Inter la possibilità di accedere direttamente agli ottavi di finale di Champions League. Prima dell'ultima giornata della League Phase, la matematica non condanna ancora i nerazzurri che, secondo il Supercomputer di Opta, hanno il 6,8% di chance di chiudere tra le prime otto della maxi-classifica. L'approdo naturale di Lautaro e compagni sono i playoff (93,2%) da 15esima forza. Risicate anche le probabilità di qualificazione alla fase a eliminazione diretta per Juve (13,4%) e Atalanta (6,8%). L'altra italiana, il Napoli, in pratica ha le stesse probabilità di playoff e di eliminazione (50,9% contro 49,1%). 

LA TOP 8 SECONDO IL SUPERCOMPUTER OPTA (nel tweet sotto la classifica generale):
Arsenal
Bayern 
Liverpool
Real
Barcellona
Manchester City
PSG
Tottenham 

Sezione: Copertina / Data: Gio 22 gennaio 2026 alle 16:17
Autore: Mattia Zangari
Mattia Zangari
Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.
