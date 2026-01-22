La sconfitta con l'Arsenal di martedì sera ha praticamente precluso all'Inter la possibilità di accedere direttamente agli ottavi di finale di Champions League. Prima dell'ultima giornata della League Phase, la matematica non condanna ancora i nerazzurri che, secondo il Supercomputer di Opta, hanno il 6,8% di chance di chiudere tra le prime otto della maxi-classifica. L'approdo naturale di Lautaro e compagni sono i playoff (93,2%) da 15esima forza. Risicate anche le probabilità di qualificazione alla fase a eliminazione diretta per Juve (13,4%) e Atalanta (6,8%). L'altra italiana, il Napoli, in pratica ha le stesse probabilità di playoff e di eliminazione (50,9% contro 49,1%).

LA TOP 8 SECONDO IL SUPERCOMPUTER OPTA (nel tweet sotto la classifica generale):

Arsenal

Bayern

Liverpool

Real

Barcellona

Manchester City

PSG

Tottenham