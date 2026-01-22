Nella serata di Europa League, arrivata alla settima gironata della League Phase, il Bologna reagisce e strappa un punto importante contro il Celtic (in 10 dal 34') in ottica qualificazione. Gli emiliani vanno sotto di due gol nel primo tempo (reti di Hatate e Trusty), poi nella ripresa strappano il 2-2 con Dallinga e Rowe. I rossoblu si trovano ora al 14esimo posto, in attesa dei risultati delle partite in programma alle 21. 

I risultati di Europa League: 

Bologna - Celtic 2-2
Brann - Midtjylland 3-3
Fenerbahçe - Aston Villa 0-1
Feyenoord - Sturm Graz 3-0
Friburgo - Maccabi Tel Aviv 1-0
Malmo - Stella Rossa 0-1
PAOK - Betis 2-0
Viktoria Plzen - Porto 1-1
Young Boys - Lione 0-1

Data: Gio 22 gennaio 2026 alle 20:44
Autore: Stefano Bertocchi
