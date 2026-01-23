Giuliano Giannichedda, ex centrocampista di Lazio e Juve, ha parlato ai microfoni di TMW Radio della lotta scudetto e delle partite in programma nel prossimo turno di campionato.

"Juve-Napoli? Certe partite non hanno un favorito. Il Napoli vorrà rifarsi in campionato, se perde un'altra occasione l'Inter rischia di scappare e pure il Milan".

Spazio anche alla Champions e al percorso delle italiane. "La Juve per me può fare bene, l'Inter è forte, anche con l'Arsenal che è molto forte ha dimostrato qualcosa", ha poi aggiunto.