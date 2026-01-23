Ospite di Radio TV Serie A, Nicola Amoruso ricorda quando, ai tempi del Padova, bussarono alla sua porta le tre big del campionato italiano. L'ex attaccante racconta il momento della scelta di vestire il bianconero: "A gennaio, quando giocavo con il Padova, mi arrivarono tre richieste importanti: una della Juve, una del Milan e una dell’Inter. La scelta finale sarebbe ricaduta comunque sulla Juve sebbene a livello contrattuale le altre due offerte fossero superiori. Durante le feste natalizie ci ritrovammo con tutta la famiglia a parlarne quando ad un certo punto arriva mio nonno, viene verso di me e mi dice 'alla Signora non si può dire di no' e io 'nonno siamo tutti d’accordo con te' (ride, ndr). Purtroppo qualche mese dopo è venuto a mancare e non ha potuto vedermi in bianconero, in quella decisione c’è anche qualcosa di lui".