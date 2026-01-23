Sbarcato ieri sera all'aeroporto di Milano Linate, questa mattina Leon Jakirovic ha cominciato il classico iter prima delle firme facendo tappa al CONI per ottenere l’idoneità sportiva. Il difensore croato classe 2008 arriva dalla Dinamo Zagabria e, nei piani del club, si aggregherà all'Under 23 di Stefano Vecchi. Ecco il video girato da Sportitalia: