Tra l'Inter e Ivan Perisic esiste un'intesa di massima e lui tornerebbe volentieri in Italia per inseguire nuovi obiettivi ad alti livelli. Lo conferma stamane il Corriere dello Sport. "Toccherà anche al diretto interessato spingere con il suo attuale club per essere lasciato andare verso l’Italia - si legge -. L’Inter ha bisogno del giocatore in qualità di jolly e il piano per lui sarebbe quello di colmare il vuoto a destra, nato dall’infortunio di Dumfries, ma anche di giocare a sinistra per far rifiatare Dimarco e lasciare Carlos Augusto come vice Bastoni in difesa. L’Inter non ha particolari preoccupazioni per la sua età (37 anni il prossimo 2 febbraio), viste le garanzie offerte da Perisic sul piano fisico e la capacità di essere ancora competitivo in un ruolo molto dispendioso".

Tutto o quasi passa da PSV-Bayern della prossima settimana: se i biancorossi dovessero mancare i playoff Champions, la strada sarebbe in discesa.

