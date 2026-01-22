È Gugliemo Vicario il nome in cima alla lista degli obiettivi dell'Inter per la porta del futuro. Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, non esiste una trattativa tra il club nerazzurro e l'Aston Villa per Emiliano Martinez, contrariamente a quanto circolato nelle ultime ore. 

Il numero uno del Tottenham viene invece considerato ideale per prendere l'eredità di Yann Sommer "sia per una questione anagrafica (29 anni contro i 33 del Dibu) sia sotto l'aspetto motivazionale: prima di trasferirsi al Tottenham, Vicario si era ritrovato davvero ad un passo dall'Inter ma venne convinto dalla rapidità con cui la società inglese decise di chiudere l'operazione, accontentando sia l'Empoli che le richieste del portiere stesso - ricorda la rosea -. Vicario considera la Premier League il miglior campionato al mondo, però farebbe volentieri rientro in Italia se a chiamare fosse l'Inter. Decisivi saranno i prossimi mesi, ma le idee della dirigenza nerazzurra sono chiare. E non hanno mai sfiorato il nome del Dibu Martinez".

Sezione: Focus / Data: Gio 22 gennaio 2026 alle 18:30
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
Stefano Bertocchi
Stefano Bertocchi
Da sempre a contatto con l’Inter per ‘colpa’ dei dribbling di Ronaldo. Giornalista pubblicista dal 2019, racconta la prima squadra e il mondo nerazzurro con le dita su una tastiera. Non rinuncia alla bellezza di San Siro e al fascino delle trasferte.
