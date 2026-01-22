"Dove può arrivare questa Roma, che vince tanto?", viene incalzato così Gian Piero Gasperini ai microfoni di Sky Sport nel post-partita di questa sera contro lo Stoccarda, finita per 2-0 a favore della squadra capitolina: "Coi tre punti è importante la vittoria, è un risultato che cerchiamo sempre indipendentemente dall'avversario" ha detto il tecnico giallorosso che poi è tornato su alcuni ko incassati con le big tra cui l'Inter: "In campionato e in coppa abbiamo fatto indubbiamente bene, ci sono mancati dei risultati con le prime ma ci siamo andati vicini e ci stiamo avvicinando. Se ci riuscissimo, ci sentiremmo anche più forti".