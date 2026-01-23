Antonio Cassano è rimasto abbagliato dalle qualità mostrate da Petar Sucic con la maglia dell'Inter in questa prima metà di stagione: "E' un talento, un grandissimo giocatore - le parole di FantAntonio a 'Viva El Futbol' -. Ha delle movenze che mi ricordano molto Prosinecki. Guardate come usa la suola nel gol che ha fatto con la Fiorentina, ma anche con l'Arsenal quando la passa a Dimarco". 

Sezione: Focus / Data: Ven 23 gennaio 2026 alle 12:28
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.
