Antonio Cassano è rimasto abbagliato dalle qualità mostrate da Petar Sucic con la maglia dell'Inter in questa prima metà di stagione: "E' un talento, un grandissimo giocatore - le parole di FantAntonio a 'Viva El Futbol' -. Ha delle movenze che mi ricordano molto Prosinecki. Guardate come usa la suola nel gol che ha fatto con la Fiorentina, ma anche con l'Arsenal quando la passa a Dimarco".