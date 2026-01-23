Il Corriere della Sera parte oggi da una provocazione, nella sua analisi riguardante l'Inter: è arrivato il momento di rivalutare Simone Inzaghi. La stessa Inter di oggi, o quasi, una stagione fa ha battuto l'Arsenal, nonché Bayern Monaco e Barcellona, senza avere Akanji (meglio di Pavard), Bonny e Pio Esposito (meglio di Taremi e Arnautovic). Il "disastro di Monaco", come lo definisce il quotidiano, ha cancellato la memoria.

In generale è la campagna italiana in Champions ad essere peggiore, un anno dopo. Dodici punti in meno rispetto all'anno scorso e piazzamenti dal tredicesimo al quindicesimo posto dopo sette partite non sono un grande bottino.