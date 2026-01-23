In Turchia sono sicuri: il Besiktas ha presentato un'offerta ufficiale all'Inter per Luis Henrique, ma ha ricevuto una risposta negativa dal club nerazzurro. Questo quanto riferisce Milliyet, dando seguito alle voci circolate nelle ultime settimane sull'interesse dei turchi per il laterale brasiliano, in questo periodo importante per la squadra di Chivu visto il lungo infortunio che sta tenendo ai box Denzel Dumfries.

I bianconeri, che intanto stanno continuando i contatti con profili alternativi per rinforzare la fascia sinistra, avrebbero presentato una proposta con la formula del prestito con diritto di riscatto, incassando poi il 'no' arrivato dagli uffici di Viale della Liberazione.