Quale sarà il portiere del futuro dell'Inter che raccoglierà dalla prossima stagione l'eredità di Sommer? Secondo quanto riportato da Matteo Moretto su YouTube, resiste in maniera forte la candidatura di Vicario.

L'ex Empoli, ora in forza al Tottenham, vuole tornare in Italia e il club nerazzurro ci sta lavorando seriamente dopo essere stato vicino già qualche anno fa.

Al momento è il profilo che piace di più alla dirigenza, anche perché è nel giro della Nazionale azzurra, i contatti sono continui tra le parti e nelle prossime settimane il discorso potrebbe diventare ancora più serio.

Negli ultimi giorni, in Italia e in Argentina, si è parlato anche della candidatura di Emiliano Martinez, portiere dell'Argentina campione del mondo e dell'Aston Villa.