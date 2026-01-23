Alessandro Renica, ex difensore del Napoli, ha parlato a Radio Tutto Napoli della lotta scudetto. Inter più avanti? "La vedo più avanti soprattutto per due motivi. Il primo non sono tanto i punti, che comunque non sono pochi, ma soprattutto gli infortuni del Napoli. Bisogna capire chi riuscirà a recuperare. Questo oggi è il problema più grosso. La rosa del Napoli è forte e competitiva, ma se non hai certi giocatori a disposizione diventa difficile pensare di lottare per lo scudetto".