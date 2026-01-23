Archiviato il ko con l'Arsenal, l'Inter si rituffa immediatamente nel clima campionato senza pensare troppo alla trasferta di Dortmund che, peraltro, arriverà fra diversi giorni. Testa solo al Pisa, perché sarà fondamentale fare punteggio pieno guardando il calendario delle rivali.

"Chivu ha avvertito tutti sull’importanza e i rischi di questo strano venerdì di Serie A: contro Gilardino ci si gioca la pelle, altro che passeggiata della prima contro la penultima della classe - puntualizza la Gazzetta -. Nel solito dialogo con la squadra, il concetto è sembrato a tutti particolarmente rotondo, anche perché l’allenatore lo ha rimarcato con tono fermo e deciso, come capita solo nei discorsi più sacri: vietatissime le distrazioni, guai ad abbassare l’attenzione adesso, soprattutto in questo turno che pare arrivare con un fiocco regalo. La concorrenza è, infatti, impegnata in scontri diretti che possono indirettamente agevolare il cammino dei nerazzurri, sempre che l’Inter faccia il suo dovere e batta la piccola di turno, come ha sempre fatto in stagione. Da Juventus-Napoli e Roma-Milan di domenica i nerazzurri si aspettano buone nuove: comunque vada, qualcuna delle rivali lassù potrebbe perdere terreno e sarebbe un delitto capitale non approfittarne".

Pisa oggi, poi le trasferte con Cremonese e Sassuolo prima della supersfida di San Siro con la Juve: l'idea è chiara e non ammette titubanze. Fare 9 punti e provare a staccare la concorrenza.