Prosegue la maratona nerazzurra. Le gambe sono ancora pesanti per lo sforzo profuso nel match con l'Arsenal che l'Inter torna in campo con il Pisa. Il motivo dell'anticipo al venerdì? Colpa delle Olimpiadi invernali che prenderanno in "ostaggio" San Siro da domani. Non il massimo per Lautaro e compagni: si sarebbe potuto e dovuto fare diversamente. Ma tant'è.

QUI INTER – Chivu non si lamenta e non offre alibi. La fatica accumulata è uno dei fattori di questo periodo e chiaramente giocare in maniera così tanto ravvicinata non aiuta, ma il tecnico romeno non è il tipo che si lascia condizionare e va per la sua strada. Recuperi dall'infermeria? Nessuno. Rispetto a mercoledì, Bisseck si riprenderà una maglia in difesa, così come è altamente probabile rivedere Mkhitaryan a centrocampo. L'altra novità dovrebbe riguardare l'attacco, con un Esposito tirato a lucido e in procinto di fare ancora coppia con Lautaro come a Udine (il capitano è in ballottaggio con Bonny). Da valutare le energie dei vari Bastoni, Barella, Zielinski e Dimarco: due di loro potrebbero rifiatare lasciando il posto a Carlos Augusto e Sucic.

QUI PISA – Per Gilardino il dubbio riguarda il modulo: confermare il 3-4-2-1 oppure rinunciare a un rifinitore per un mediano? In ballo per due maglie ci sono Tramoni, Moreo, Piccinini e Leris. Meister in vantaggio su Durosinmi per il ruolo di riferimento avanzato. In difesa, dopo la squalifica, torna capitan Caracciolo, mentre sono ancora ko Albiol e Lusuardi. Ai box anche Cuadrado, Denoon, Stengs e Vural. In porta ancora Scuffet, visto che Semper ha pure qualche problema fisico. Dopo la Coppa d'Africa, si rivede Akinsanmiro. In panchina l'ultimo arrivato Loyola.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Lautaro.

Panchina: Martinez, Taho, Acerbi, De Vrij, Carlos Augusto, Darmian, Cocchi, Bovo, Sucic, Frattesi, Diouf, Bonny, Thuram.

Allenatore: Chivu.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Di Gennaro, Palacios, Dumfries, Calhanoglu.

PISA (3-5-2): Scuffet; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Marin, Aebischer, Piccinini, Angori; Tramoni, Meister.

Panchina: Semper, Nicolas, Coppola, Bozhinov, Mbambi, Højholt, Loyola, Akinsanmiro, Esteves, Leris, Lorran, Moreo, Buffon, Durosinmi.

Allenatore: Gilardino.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Cuadrado, Albiol, Lusuardi, Denoon, Stengs, Vural.

ARBITRO: Marcenaro.

Assistenti: Mokhtar e Yoshikawa.

Quarto ufficiale: Ayroldi.

Var: Gariglio.

Avar: Massa.

