La vittoria di San Siro a spese dell'Inter non ha fatto altro che confermare la potenza dell'Arsenal, prima della classe sia in Premier League che in Champions League a fine gennaio. Un'impressione ricavata anche da Pep Guardiola che, col suo Manchester City, si trova nella posizione di dover inseguire i Gunners, attualmente a +7 nella classifica del campionato inglese: "Sono la squadra migliore al mondo in questo momento - ha detto il manager dei Citizens in conferenza stampa incoronando i ragazzi di Arteta -. Guardate quello che stanno facendo tea Champions League, Premier League, FA Cup e Carabao Cup, loro sono la squadra migliore in questo momento. Speriamo di poterci avvicinare, migliorare e darci una possibilità di raggiungerli".