La chiave per puntare allo Scudetto? L'intensità. E' l'aspetto su cui, secondo il Corriere della Sera, lavoreranno Chivu e il suo staff, partendo dagli allenamenti (che già non sono morbidi). Manca infatti un po' di istinto killer negli ultimi metri, spesso contro gli avversari più forti. Vedi il fatto che Lautaro non ha ancora segnato nelle grandi notti.

C'è anche un altro problema, quello legato al portiere. Sommer, si legge, sembra fermo alla grande parata su Lamine Yamal dell'anno scorso. L'Inter ha la peggior percentuale nel rapporto tra tiri e gol subiti in campionato e anche in Champions ogni pericolo sembra possa trasformarsi in gol. Lo svizzero è in scadenza a giugno, ma ad oggi è ancora un fattore nella costruzione dal basso, mentre "Pepo" Martinez non lo è.