La serie di infortuni che sta colpendo il PSV nel reparto offensivo porta Peter Bosz a non escludere un eventuale arrivo nel mercato di gennaio: "Sappiamo cosa vogliamo: qualità. Se possiamo averla, bene, altrimenti dovremo accontentarci dei giocatori che abbiamo", le parole del tecnico dei Boeren. Che poi allontana la possibilità di aggiungere un'ala, nelle ore in cui in Italia si parla della possibile uscita di Ivan Perisic direzione Inter: "No, ci serve un attaccante. Il direttore tecnico deve trovare qualcosa insieme agli osservatori, ma soprattutto devono fare le cose con calma. Hanno ancora dieci giorni".