Il percorso interista in campionato è stato fin qui molto positivo. L'Inter occupa il primo posto nella classifica di Serie A e cerca questa sera il temporaneo allungo in attesa del big match di domenica sera tra Roma e Milan. Massimo Orlando, interpellato da Tmw, si è espresso così sugli attuali equilibri del campionato: "Se la Roma dovesse vincere, diventa l'anti-Inter. Se il Milan dovesse perdere, prenderebbe una bella legnata. E' vero che l'obiettivo è il quarto posto, ma sotto sotto ci pensano allo Scudetto. Se Allegri va lì con la mentalità di giocare bassi, la Roma ha giocatori di qualità che ti possono fare male. Mi aspetto qualcosa di diverso da Allegri sotto l'aspetto tattico. Tutta la partita a difenderti e a sperare nel contropiede è dura".