L'Italia è ancora costretta a rincorrere nel season ranking della Uefa. In testa c'è l'Inghilterra con 14.152 punti, davanti alla Polonia con 13.625, grande sorpresa della stagione. Terzo posto per la Germania a 12.428, davanti alla Spagna con 12.187 e all'Italia con 12.035.

Tutti sotto i 12mila punti le altre inseguitrici, il Portogallo a 11.600, Cipro a 11.406, la Francia a 11.000, quindi Grecia a 10.500 e Danimarca a 9.625, a chiudere la top ten.

Data: Ven 23 gennaio 2026 alle 10:20
Autore: FcInterNews Redazione
