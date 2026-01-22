Il Besiktas accelera sul mercato e ha individuato il ruolo da rinforzare: serve un esterno offensivo di qualità. Come riportato dalla testata turca Sabah, l’allenatore Sergen Yalcin non ha nascosto le proprie richieste e il nome in cima alla lista è quello dell'interista Luis Henrique.

Dopo anni di soluzioni adattate, il Besiktas vorrebbe finalmente un’ala sinistra con caratteristiche ben definite: tecnica, esperienza internazionale e capacità di legare il gioco. In questo senso, il brasiliano classe 2001 viene considerato il profilo ideale per colmare il vuoto strutturale nella rosa bianconera. I turchi vorrebbero però prelevare il calciatore in modalità che non soddisfano l'Inter, in prestito con diritto di riscatto.

La trattativa non è semplice: l’infortunio di Denzel Dumfries ha infatti cambiato i piani nerazzurri e modificato le gerarchie, portando Luis Henrique a trovare più spazio del previsto anche sulla fascia destra. Un'eventuale uscita adesso sarebbe a dir poco rischiosa. Nonostante ciò, a Istanbul non mollano. Su precisa indicazione di Yalcin, il Kartal è pronto a tornare alla carica nei prossimi giorni. Tutto dipenderà, però, dalle condizioni dell'olandese e dall'efefttiva volontà dell'Inter di privarsi del calciatore. E bisognerà ridiscutere anche le modalità dell'affare.