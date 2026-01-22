Domani sera l'Inter sfiderà il Pisa a San Siro con l'obiettivo di difendere la vetta della classifica. Sky Sport prevede due ballottaggi di formazione: in difesa Akanji e De Vrij si giocano una maglia da titolare, mentre in attacco il dubbio è tra Lautaro e Bonny con il primo favorito per affiancare Esposito, pronto a tornare dal 1' dopo la panchina contro l'Arsenal in Champions League.

Gli altri due posti in difesa saranno occupati da Bisseck e Carlos Augusto (riposo per Bastoni), con Luis Henrique e Dimarco padroni delle fasce. In mezzo al campo il regista dovrebbe invece essere Barella, affiancato da Sucic e Mkhitaryan.