"Ma è normale che Max giochi a nascondino: è troppo esperto per non conoscere i rischi di pronunciare la parola scudetto in pubblico. Quando sali molto in alto, se smetti di volare e cadi puoi farti pure più male. E allora sta bello accucciato e parla di tabelle, fa i calcoli". Così Fabio Capello alla Gazzetta dello Sport. Ma per lui il Milan è eccome da scudetto.

Intanto, Allegri con la vittoria sul Lecce ha allungato a 20 la striscia di risultati utili consecutivi in Serie A.

"Un grande risultato, frutto proprio del lavoro psicologico dell’allenatore sul gruppo. Il Milan oggi ha uno spirito, per questo riesce a recuperare anche quelle partite in cui non fa benissimo dal punto di vista del gioco o va sotto nel punteggio. Penso che Max abbia lavorato parecchio su questo aspetto e la sola sconfitta con la Cremonese alla prima in 21 giornate ne è la prova".

Roma e Bologna affronteranno il Diavolo dopo gli impegni in Europa, dove sono impegnati anche Inter, Napoli, Juventus...

"Potersi concentrare sul campionato è un vantaggio per Allegri, indubbiamente. Ma l’Inter dovrà frenare con qualche piccola, se no la rimonta è difficile. Chivu ha già messo da parte un bel po’ di frumento per fare il pane".