"Tu puoi prendere gol sia marcando a uomo che a zona". Inizia così la disamina di Inter-Arsenal per mano di Beppe Bergomi nell'After Party d'Europa di Sky Sport, dove l'ex capitano nerazzurro ha analizzato la partita persa dai ragazzi di Chivu contro i Gunners, evidenziando difetti ma anche peculiarità dei vicecampioni d'Europa. "Personalmente credo che l’Inter avrebbe potuto fare meglio perché i primi due attaccano sul primo palo e Sucic difende bene, la traiettoria che arriva sul secondo palo è lunga e lenta ed è scritto che avrebbero fatto blocco su Bastoni o posso leggerla diversamente: posso dire all’arbitro di fare attenzione ai blocchi, faccio qualcosa di diverso per prendere quella palla… Poi certo sono bravi, calciano bene e fanno gol sempre. Però prendiamo la gara dell'anno scorso l’Inter ha vinto 1-0 con l’Arsenal, ci sono stati 13 calcio d’angolo e l’Inter marcava a uomo, in qualche modo è riuscita a non prendere gol. Qui c’è stata anche un po’ di sfortuna perché la palla ha colpito la traversa e tutti quelli che erano lì a difendere, a quel punto non marcando a uomo, perdono il riferimento e c’è stato un pizzico di sfortuna però potevano fare meglio" ha continuato a proposito della rete subita su corner da Gabriel Jesus".
Inter la più brava, non la più forte. Ma che aggressività.
"Tutti dicono che l'Inter è una squadra fisica, non lo è. Normalmente ha tre-quattro saltatori avendo perso anche Dumfries, quindi se devono marcare a uomo e gli avversari vanno a saltare in sette come fanno a coprirli tutti? Non ce la fanno. L'Inter perde con l’Arsenal che è più forte e va bene, ma anche Bayern Monaco e Barcellona l'anno scorso erano più forti. E come dico sempre l’Inter in quel caso non è stata la più forte ma la più brava. Perciò non è scontato vederla sempre prima in classifica, perché tutti dicono che Chivu ha due squadre, ma le hanno tutti, poi devi vedere che tipo di qualità hai. L'Inter è la più brava, anzi è stata bravissima finora, questi ragazzi stanno facendo cose importanti e nel percorso che hanno fatto hanno perso con Atletico Madrid e Liverpool quando potevano tranquillamente raccogliere due punti. L'età media è alta, la fisicità nei finali di partita cala inevitabilmente mentre negli altri viene fuori, per ciò dico che sono bravi ad essere già qualificati e ad essere ancora primi in campionato, e devono continuare così e tenere. La cosa diversa anche dall'anno scorso è l’aggressività in avanti: io non so quante altre squadre sono riuscite a tirare così tante volte in porta all’Arsenal come ha fatto la squadra di Chivu che nel primo tempo ha avuto un paio di situazioni per andare sul 2-1. Non concretizza nel momento, ma la squadra c’è".
Lautaro vi piace di più con Pio o con Thuram?
"Thuram non è più quello del primo mese e mezzo, si è fatto male e non ha quel tipo di rendimento in questo momento, però Pio è maturo e capisce che la coppia in questo momento è Lautaro con Thuram. Poi però vedremo come sarà".
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
