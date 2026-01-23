Cristian Chivu è in pressing su squadra e società, come scrive oggi Tuttosport. Gennaio è uno snodo fondamentale per la stagioen interista: si pul allungare sulle dirette avversarie in campionato e si può prendere un esterno di qualità in vista della seconda parte di stagione.

Nel frattempo oggi l'Inter affronta il Pisa, potrebbe portarsi momentaneamente a +6 sulla seconda e aspettare Juventus-Napoli e Roma-Milan. Così come il prossimo weekend i nerazzurri avranno la Cremonese mentre le altre Bologna-Milan, Napoli-Fiorentina, Udinese-Roma e Parma-Juventus. E ancora, subito dopo ci sarà il Sassuolo, pur storicamente una bestia nera.

Nel mezzo c'è però la Champions League. E un quarto di finale di Coppa Italia. Motivo per cui Chivu ha chiesto un'alternativa di livello. Il sogno è Perisic, se il Psv uscirà dalla Champions League potrebbe anche esserci un nuovo tentativo.