L'indiscrezione di mercato rimbalzata tra Italia e Argentina in questi giorni, secondo la quale l'Inter avrebbe allacciato i primi contatti con Emiliano Martinez per proporgli il ruolo di erede di Yann Sommer, è stata un tema dibattuto durante l'ultima. puntata di 'Viva El Futbol'. Dopo l'intervento di Nicola Ventola, che si è detto contrario all'operazione, Lele Adani ha espresso un parere opposto: "Dibu ha 33 anni, quelli che aveva Sommer quando è arrivato a Milano (in realtà ne aveva 34, ndr). E ha vinto uno scudetto con 20 clean sheet. Dibu ha due p...e quadrate e lo metto forse tra i primi 3-4 portieri al mondo. Vedo complicata una sua cessione. Se contestiamo Dibu, proponetemene altri...".