La linea dell'Inter sul mercato di gennaio non cambia: la rosa non necessita di correttivi strutturali, ma può essere migliorata da un giocatore che porti un aggiunto. E' il caso di Ivan Perisic, il cui eventuale ritorno a Milano è legato al cammino europeo del PSV in Champions League: solo un'eventuale uscita di scena anticipata degli olandesi dalla competizione potrebbe aprire uno spiraglio concreto all'ingaggio del croato. Al momento, rivela Sportitalia, non si registrano aperture ufficiali, ma il nome resta sul tavolo. Ancora più complessa la pista che porta a Dan Ndoye.

La strategia del club milanese rimane la stessa anche per quanto riguarda le uscite: no alla cessioni di giocatori inseriti nel progetto di Cristian Chivu, come ad esempio quel Luis Henrique per cui sono stati respinti al mittente i sondaggi di Roma, Bournemouth e Besiktas. 

Sezione: Focus / Data: Ven 23 gennaio 2026 alle 12:56
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Mattia Zangari
Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.
