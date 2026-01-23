La linea dell'Inter sul mercato di gennaio non cambia: la rosa non necessita di correttivi strutturali, ma può essere migliorata da un giocatore che porti un aggiunto. E' il caso di Ivan Perisic, il cui eventuale ritorno a Milano è legato al cammino europeo del PSV in Champions League: solo un'eventuale uscita di scena anticipata degli olandesi dalla competizione potrebbe aprire uno spiraglio concreto all'ingaggio del croato. Al momento, rivela Sportitalia, non si registrano aperture ufficiali, ma il nome resta sul tavolo. Ancora più complessa la pista che porta a Dan Ndoye.
La strategia del club milanese rimane la stessa anche per quanto riguarda le uscite: no alla cessioni di giocatori inseriti nel progetto di Cristian Chivu, come ad esempio quel Luis Henrique per cui sono stati respinti al mittente i sondaggi di Roma, Bournemouth e Besiktas.
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
- 14:23 Qui Pisa - Gilardino ne convoca 24 per l'Inter: riecco Akinsanmiro, c'è il nuovo arrivato Felipe Loyola
- 14:09 Dalla Turchia - Offerta ufficiale del Besiktas per Luis Henrique: chiesto un prestito con diritto. L'Inter dice 'no'
- 13:55 L'Inter piange la scomparsa di Cella, campione d'Italia in nerazzurro nel 1970/71: il cordoglio del club
- 13:40 Sky - Verso Inter-Pisa, le probabili scelte di Chivu: possibile riposo per Bastoni, Zielinski e Thuram
- 13:25 Jakirovic ottiene l'idoneità sportiva e lascia il CONI. Nelle prossime ore la tappa in sede per la firma con l'Inter
- 13:10 Consolini: "Gruppo forte, pensiamo alla squadra prima che a noi. A Ivana ruberei..."
- 12:42 Zuberek: "Io calciatore grazie a mio padre. L'infortunio mi ha dato più carica"
- 12:28 Cassano abbagliato dalla qualità di Sucic: "E' un talento, nelle movenze mi ricorda Prosinecki"
- 12:14 videoInter, via all'iter prima delle firme per Leon Jakirovic: il croato al CONI per l'idoneità sportiva
- 12:00 INTER-PISA, ULTIME e PROBABILE. SUCIC, JAKIROVIC, MLACIC... e PERISIC: è un'INTER alla CROATA
- 11:45 Caressa: "I ko dell'Inter con le big? Problema di struttura". Poi duro con Luis Henrique
- 11:30 Bergomi: "Inter-Arsenal, ecco dove sbagliano i nerazzurri. Pio maturo, ma la coppia resta Thuram-Lautaro"
- 11:16 Bisseck: "L'Inter è un sogno avverato. Sono fisico, audace e resiliente. Vorrei la tecnica di tiro di Zielinski"
- 11:02 Capello: "Milan da scudetto, normale che Allegri giochi a nascondino. Ma l'Inter dovrà frenare con qualche piccola altrimenti..."
- 10:48 GdS - Chivu ha parlato chiaro alla squadra: vietato sbagliare, il momento è caldo
- 10:34 CdS - Intesa di massima tra l'Inter e Perisic. E l'età non preoccupa visto che...
- 10:20 Season Ranking, l'Italia costretta ad inseguire: domina l'Inghilterra, sorpresa Polonia
- 10:06 Corsera - Inter d'Europa, rivalutato Inzaghi. E che differenza le italiane un anno dopo
- 09:52 TS - Ederson, addio alla Serie A? Lo vuole l'Atletico e l'Atalanta sa bene che...
- 09:38 TS - Crescita Esposito, sale sulla coda per Thuram. Ma i numeri premiano ancora il francese
- 09:24 TS - Chivu in doppio pressing: squadra e società. Ecco perché gennaio è un mese decisivo
- 09:10 GdS - Lautaro mette nel mirino il Pisa: può già eguagliare il bottino della scorsa stagione
- 08:56 GdS - Esposito con Lautaro, qualcuno tira il fiato: la probabile formazione
- 08:42 GdS - Inter "alla croata": Jakirovic oggi fa le visite e si riapre tutto per Mlacic
- 08:28 GdS - Perisic disposto a tutto per l'Inter: si può chiudere dopo la Champions
- 08:14 Zanetti: "Moratti è famiglia, con Mourinho e Simoni il legame più forte. Ora per l'Inter sono una risorsa. Chivu? Arriva subito ai ragazzi"
- 08:00 Preview Inter-Pisa - Chivu lancia Esposito. Tanti i ballottaggi
- 00:00 A chi farebbe bene un po' di panchina
- 23:53 Sky - Accordo di massima tra Verona e Napoli: Giovane vestirà azzurro. Le cifre dell'intesa
- 23:50 Zielinski al centro dell'Inter: 100% nel dribbling, ma spicca il dato sui passaggi nella metà campo avversaria
- 23:35 Dai piedi di Barella 50 occasioni per i compagni: in Europa solo Mbappé e altri due giocatori hanno fatto meglio
- 23:23 Gasperini rimugina ancora: "Finora bene. Ci sono mancati i risultati con le prime della classe"
- 23:08 Europa League, doppio Pisilli e la Roma fa 2-0 allo Stoccarda. Ottavi sempre più vicini
- 22:53 Il Governo inasprisce le misure di sicurezza negli stadi: dalle control room ai limiti di posti nelle curve, le novità
- 22:38 Sky - Il Napoli cede e si muove in entrata: raggiunto l'accordo con l'Hellas Verona per Giovane
- 22:24 Esposito cresce e colpisce: è l'italiano più giovane ad aver partecipato ad almeno 5 reti nei Top 5 campionati europei
- 22:10 La 'Montagnetta' si tinge di nerazzurro per il lancio del Quarto Kit: il programma dei prossimi 4 giorni
- 21:56 Diego Costa duro su Conte: "È l'allenatore peggiore. Ha sempre il muso, non è piacevole lavorare con lui"
- 21:42 Di Michele: "Critiche a Sommer? L'Italia è esasperante, ci si ricorda solo il gol preso"
- 21:30 videoLeon Jakirovic sbarcato a Milano: le prime immagini del nuovo acquisto dell'Inter
- 21:13 Dzeko saluta la Fiorentina con amarezza: "È vero, le cose non sono andate come tutti avremmo voluto"
- 20:58 Lautaro ritrova il Pisa: al Toro basta un solo gol per eguagliare il bottino dell'anno scorso. Mirino su Altobelli
- 20:44 Il Bologna rimonta il Celtic, l'Aston Villa batte il Fenerbahçe: i risultati di Europa League
- 20:29 Inter-Pisa, punteggio tennistico nell'ultimo confronto a San Siro: tutti i precedenti
- 20:14 Di Marzio: "Il Napoli vuole chiudere in serata per Giovane del Verona: si cerca la formula giusta"
- 20:00 Sky - Verso Inter-Pisa, due dubbi di formazione per Chivu. In attacco torna titolare Esposito, conferma per Sucic
- 19:45 fcinIeri la visita di Camano nella sede dell'Inter. Non solo Lautaro: nerazzurri vigili su Mario Gila
- 19:30 GdS - Napoli in ansia per Neres: c'è il rischio operazione e lo stop di due mesi
- 19:15 RSI - Inter e Atletico Madrid su Ndoye: l'arrivo di Lucca un 'assist' per la possibile cessione
- 19:00 Rivivi la diretta! IO GIRO L'ITALIA PER TE, ospite INTER CLUB ITRI. La VIGILIA di INTER-PISA
- 18:45 DS Novara: "Inter U23 molto forte, alcuni giocatori potrebbero già fare minutaggi in Serie A"
- 18:30 GdS - Inter, nessuna trattativa per il Dibu Martinez: il preferito (da mesi) resta Vicario
- 18:15 Inter e Pisa al 16° incrocio in Serie A: il bilancio è dalla parte dei nerazzurri
- 18:00 Sky - Lucca lascia il Napoli dopo solo sei mesi: l'attaccante va al Nottingham Forest, cifre e formula dell'affare
- 17:45 GdS - L'Inter trova l'accordo economico con Perisic. Ora il pressing del croato sul PSV
- 17:30 Bookies - Champions League: in quota nessuna italiana agli ottavi, per il Napoli incubo eliminazione
- 17:15 Infantino: "Dai Mondiali un impatto da 80 miliardi di dollari, è come avere 104 Super Bowl in un mese"
- 17:00 Filosofia catalana da "Quelli della notte": è meglio giocare un playoff di Champions che un playout di Serie B!
- 16:45 Bookies - L’Inter vuole ripartire in Italia: quote rasoterra contro il Pisa, Chivu punta sulla Thu-La
- 16:31 Inter-Arsenal, Sucic il più apprezzato. Bene Esposito, podio per Dimarco
- 16:17 Supercomputer Opta - Inter, playoff Champions praticamente certi: nerazzurri 15esimi per xPoints. Le altre italiane...
- 16:02 Tyc Sports - Inter su Dibu Martinez, impressioni positive dopo i primi incontri tra la dirigenza e l'agente
- 15:48 Season Ranking, sorpresa Polonia al secondo posto. L'Italia arranca: la situazione
- 15:34 D'Agostino: "Thuram sta mancando tantissimo nell'aprire le difese. Barella la chiave dell'Inter di Chivu"
- 15:21 Pisa, Gilardino: "Inter prima della classe, noi dovremo essere perfetti. Akinsanmiro? Motivato"
- 15:05 SM - Inter, due no per Luis Henrique. Perisic, il ritorno a Milano è legato al cammino in Champions del PSV
- 14:50 Perisic-Inter, cinque ragioni per il ritorno del croato a Milano
- 14:35 SM - Caccia al portiere, non solo Dibu: contatti con l'entourage anche per altri profili, nodo età
- 14:21 Detruyer: "Felice per il gol alla Ternana. Como gara complicata, dobbiamo farci trovare pronte"