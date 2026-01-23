Concorrenza dall'Italia per Branimir Mlacic, difensore classe 2007 dell'Hajduk Spalato che l'Inter aveva praticamente in pugno fino a qualche giorno fa. Il club nerazzurro da tempo ha raggiunto un accordo con il club croato e ora è pronto a incontrare il nuovo agente, Fali Ramadani, dopo gli intoppi registrati lato giocatore.

Come riportato da TuttoUdinese.it, l'Udinese è fortemente interessata a Mlacic e nelle ultime ore sta cercando di inserirsi nell'affare sfruttando il momento. La valutazione del cartellino di 5 milioni di euro non spaventa il club friuliano. L'Inter sembrava aver chiuso il colpo una decina di giorni fa, ma il ragazzo e il suo entourage in questo momento guardano di più alla possibilità di giocare e per ora l'opzione di restare 6 mesi in Croazia per poi vestire il nerazzurro interessa poco, tanto da aver deciso di cambiare agente per gestire al meglio le richieste (ora la procura è in mano a Fali Ramadani).

La trattativa resta difficile per i friulani perché la concorrenza è forte ma cercheranno di sfruttare la propria capacità di lanciare giovani di talenti: cruciali saranno gli incontri del weekend per capire se l'offerta dell'Udinese possa risultare interessante.