Come già anticipato nelle scorse ore, a partire da domani, il Monte Stella, uno dei luoghi diventati icona della città di Milano, si colorerà di nerazzurro grazie all'evento organizzato dall'Inter in condivisione con ACG volto al lancio del Quarto Kit "riscrivendo il concetto di attivazione urbana, trasformando la 'Montagnetta' in uno spazio di esplorazione, connessione e identità condivisa" con l'intento di superare "i limiti in ogni condizione, trasformare ogni ostacolo e ogni imprevisto in un’occasione di crescita" in collaborazione con artisti e community influenti. Di seguito il programma:

IL PROGRAMMA

Venerdì 23 gennaio ore 18:00 | Inter Legends alla Montagnetta Le Legends nerazzurre per prepararsi alla sfida delle 20:45 a San Siro

Sabato 24 gennaio ore 12:00 | Musica e DJ Set alla Montagnetta Clement, Thera-P, Jacopo Galletta, BR1

Domenica 25 gennaio ore 9:30 | Corsa sulla Montagnetta Con Crusher Running Club

Lunedì 26 gennaio ore 15:00 | Allenamento sulla Montagnetta Un allenatore d’eccezione, alcuni giocatori del Settore Giovanile dell’Inter e alcuni membri di una squadra speciale