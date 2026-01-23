Sarà difficile ottenere la salvezza diretta, ma il neopromosso Pisa sta provando in ogni modo a onorare il difficile campionato di Serie A. La formazione guidata da Alberto Gilardino è reduce da due pareggi con Udinese e Atalanta, arrivati dopo la sconfitta contro il Como che aveva notevolmente abbassato il morale dei toscani. Fin qui il percorso del Pisa è stato molto complicato, tra la difficoltà nell'ambientamento alla nuova categoria e anche la volontà di approcciare le partite prediligendo la fase difensiva. L'approccio tattico di Gilardino è improntato sulla fisicità e sui duelli. Particolare attenzione andrà prestata nei confronti di Idrissa Touré, uno dei giocatori più fisici del campionato di A.