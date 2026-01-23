Il percorso dell'Inter in campionato, dopo le 4 sconfitte iniziali che avevano fatto storcere il naso a più di qualche tifoso, è stato a dir poco impressionante. Una marcia concreta, solida e a tratti inarrestabile. Celebri i primi 17 minuti giocati contro il Como a inizio dicembre. Molto probabilmente Chivu li fa vedere ai suoi ragazzi per fargli capire quel che vuole dal proprio gruppo. L'approccio dell'Inter all'interno di ogni partita è buono, tant'è che i primi minuti sono sempre giocati ad altissima intensità e a elevata concentrazione. Forse, quel che manca, è la continuità nell'intensità comprensiva dei 90 minuti più recupero. Non è certamente semplice mantenere i ritmi folli di inizio partita, ma la gestione dei secondi tempi, con l'anello debole della concretizzazione, sono due tasselli da coltivare ancora.

La sfida contro il Pisa, che rappresenta l'anticipo di questo penultimo weekend di gennaio di Serie A, costituisce un'opportunità da cavalcare con il massimo dell'entusiasmo. Senza fare l'errore di sottovalutare i toscani, che a San Siro quest'anno hanno già pareggiato contro il Milan. Eccezion fatta per il pareggio contro il Napoli, le statistiche ci raccontano un cammino netto in campionato e l'Inter vuole continuare a spingere per tentare un nuovo allungo in classifica. In attesa di Roma-Milan in programma domenica sera. Ma Chivu ha sempre detto ai suoi di guardare solamente il binario nerazzurro.