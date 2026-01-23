Il futuro di Ederson potrebbe non essere più in Serie A. Secondo Tuttosport, infatti, il centrocampista ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2027 con l'Atalanta e sta aspettando possibili offerte. Una di queste dall'Atletico Madrid, che ha pronto un contratto fino al 2030 con ingaggio doppio rispetto a quanto percepisce a Bergamo.

La Dea non vorrebbe privarsi del brasiliano, ma sa anche che questa è l'ultima finestra di mercato in cui si possono massimizzare gli introiti cedendo il giocatore.