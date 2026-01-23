L'Inter vuole Ivan Perisic e lui vuole l'Inter. La Gazzetta dello Sport conferma: "Pur di tornarci, sarebbe pronto a rinunciare a un contratto fino al 2027 con il Psv, dominatore del campionato olandese che, però, ha tutt’altra idea in materia: la squadra allenata da Peter Bosz, dopo aver messo nella ghiacciaia l’Eredivisie in cui guarda dal binocolo a +16 il Feyenoord, considera prioritario andare ai playoff di Champions e non intende rinunciare all’arma migliore sugli esterni. Al momento, nonostante la scoppola presa in casa del Newcastle, il Psv occupa comunque la posizione numero 22 nella classificona europea, se non fosse che mercoledì a Eindhoven arriverà proprio il terribile Bayern Monaco. Ecco che il destino torna a fare un bel nodo nella vita di Perisic: se i bavaresi facessero valere la propria forza sul campo e togliessero di torno i rivali, allora il club olandese potrebbe ripensare la propria posizione e sedersi al tavolo con i nerazzurri".

Il poco tempo a disposizione ha fatto sì che l'Inter scartasse l'ipotesi di un investimento su un giovane da addestrare: per questo si è andati su profili maturi, che magari già conoscono anche l'ambiente. Prima era Cancelo, ora è Perisic. E poi la scelta fatta a suo tempo su Luis Henrique va difesa almeno fino a fine stagione. Chivu intende aggiungere un esterno più offensivo, da qui il no a Molina dell'Atletico.